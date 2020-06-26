В Ингушетии местный житель осужден к длительному лишению свободы за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы с использованием сети «Интернет»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Назрановский районный суд Республики Ингушетия вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, совершенный с использованием сети Интернет), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере).

Установлено, что мужчина, являясь членом организованной группы, доставлявшей наркотические средства из г. Москвы и Московской области в Республику Ингушетия, размещал наркотики в тайниках для их последующего сбыта. Участники группы и приобретатели наркотических средств получали информацию посредством обмена сообщениями в сети «Интернет».

Кроме того, при проведении обыска в доме мужчины сотрудниками полиции была обнаружена и изъята марихуана массой 7,88 грамма, наркотическое средство он хранил с целью личного потребления.

Уголовное дело в отношении наркоторговца рассмотрено судом в особом порядке в связи с заключением прокурором с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В отношении участника организованной группы – курьера, доставлявшего наркотики в республику, уголовное дело направлено в суд и находится на стадии рассмотрения.

В отношении остальных участников преступной группы расследование продолжается.

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