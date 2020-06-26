В Краснодарском крае прокурор через судебное понуждение добился обеспечения инвалида необходимым ему лекарственным препаратом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Павловского района Краснодарского края провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в части обеспечении инвалидов лекарственными средствами.

Установлено, что местный житель, являющийся инвалидом 2 группы, имеет право на получение жизненно необходимого лекарственного препарата бесплатно. Несмотря на это, заявитель препарат не получал, в связи с чем он был вынужден приобретать его за счет собственных средств.

По данному факту прокурор в интересах инвалида обратился с исковым заявлением в Павловский районный суд о признании незаконным бездействия министерства.

Решением суда, с которым согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время инвалид обеспечен лекарственным препаратом в полном объеме. Кроме того, с ответчика взыскано более 460 тысяч рублей, ранее затраченных семьей гражданина на приобретение указанного лекарства.

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