В. Лакунин: Субъекты малого и среднего предпринимательства вносят существенный вклад в развитие национальной экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в онлайн-совещании с представителями объединений работодателей и профессиональных союзов Ростовской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в онлайн семинаре-совещании с руководителями территориальных отраслевых объединений работодателей и профсоюзным активом региона на тему «Роль объединений работодателей в развитии взаимодействия бизнеса и власти в системе социального партнёрства».

Мероприятие было организовано Союзом работодателей Ростовской области, президентом которого является Владимир Лакунин, при содействии Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова на базе площадки «Точка кипения».

Сенатор в своем выступлении рассказал о первостепенных задачах территориальных и отраслевых объединений работодателей, функционирующих в Ростовской области. «Наши усилия должны быть направлены на поддержку донского бизнеса. Нужно вести активную работу в составе совещательных органов на муниципальном и региональном уровнях, формировать предложения с целью создания благоприятных условий для развития бизнеса и социально-трудовых отношений. Мы продолжим на постоянной основе информировать предпринимателей о существующих формах поддержки бизнеса на всех уровнях», — сказал парламентарий.

По словам Владимира Лакунина, не менее важным является продолжение работы объединений работодателей с представителями профсоюзных организаций и органами власти по совершенствованию региональных трехсторонних соглашений в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

Участники совещания отметили значимую роль мер поддержки экономики, предпринимаемых правительством Ростовской области, а также активную деятельность Союза работодателей, направленную на социально-экономическое развитие региона.

В мероприятии участвовали представители министерства труда и социального развития Ростовской области, банков, руководители муниципальных образований, объединений работодателей, профсоюзный актив региона.

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