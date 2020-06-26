Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил поликлинику №3 города Орла.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в рамках работы в регионе посетил поликлинику №3 г. Орла.

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В лечебном учреждении, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и возросший поток пациентов, был в срок завершен ремонт, начатый еще до пандемии. По словам главврача поликлиники Валерия Омелюсика, персоналу теперь значительно удобнее работать, пациенты также оставляют только положительные отзывы.

Владимир Круглый отметил высокое качество проведённых работ. «Безусловно, получать медицинскую помощь в таких условиях орловцам будет значительно комфортнее. Первичное звено — один из ключевых этапов в системе оказания медицинской помощи. В период пандемии поток больных стремительно увеличился, и здесь важную роль играет именно то, как человека примут, какую помощь окажут на начальном этапе. Врачи первичного звена как фильтр пропускают через кабинеты пациентов, определяя, какое именно лечение им необходимо», — добавил сенатор.

Парламентарий рассказал об активной деятельности властей региона, направленной на модернизацию первичного звена здравоохранения. «Благодаря поддержке губернатора Орловской области Андрея Клычкова КлычковАндрей ЕвгеньевичГубернатор Орловской области работа в рамках национального проекта «Здравоохранение» выполняется в срок и на высоком уровне».

В ходе посещения поликлиники Владимир Круглый также обсудил с ее сотрудниками голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. «Конституция — важнейший документ, который должен работать. В нём определены основополагающие вещи. Поправки выстраивают структуру здравоохранения, они говорят, прежде всего, о том, что доступная и качественная медицина должна быть одинаково развита в любом уголке страны. Ответственность за это лежит на всех уровнях власти — федеральной, региональной и муниципальной», — отметил сенатор.

По его словам, поликлиники, а за ними и все другие медучреждения в России должны перестроить работу так, чтобы свести к минимуму очереди, обеспечить удобную дистанционную запись к врачам. «Проекты «Бережливая поликлиника» в регионах показали: можно избавиться от очередей, ведя четкую запись пациентов, обзванивая их в случае болезни доктора», — сказал парламентарий.

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