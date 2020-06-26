В. Полетаев: Работа с обращениями граждан идет постоянно в дистанционном режиме

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в формате видеоконференцсвязи.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай ответил на вопросы и обращения жителей республики по видеосвязи.

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К сенатору обратилось жители Улаганского, Чойского, Шебалинского, Усть-Коксинского, Усть-Канского районов и города Горно-Алтайска. «Многие вопросы касались мер поддержки семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал Владимир Полетаев.

Кроме того, просьбы граждан были связаны с получением высокотехнологической медицинской помощи, развитием малого и среднего предпринимательства, государственной поддержкой пенсионеров и молодежи.

«Современные технологии позволяют эффективно решать задачи, которые ставят перед нами жители регионов, даже в условиях пандемии. В какой бы жизненной ситуации не оказался человек, у него всегда есть возможность обратиться за помощью», – подчеркнул сенатор.

Он оказал правовую поддержку гражданам по всем обращениям и взял на контроль их дальнейшее решение.

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