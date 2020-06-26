В Удмуртии прокуратура помогла субъектам предпринимательской деятельности получить оплату по исполненным муниципальным контрактам

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным муниципальным контрактам.

Установлено, что образовательные учреждения района заключили контракты с двумя субъектами предпринимательской деятельности на выполнение работ по ремонту зданий.

Хозяйствующие субъекты исполнили обязательства в установленные сроки, однако, оплату на сумму более 1,7 млн рублей не получили.

По результатам проверки прокурор района внес руководителям школ представления о погашении образовавшейся задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность перед предпринимателями на сумму более 1,7 млн рублей полностью погашена.

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