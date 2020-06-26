В Чеченской Республике по иску прокурора погашена задолженность на стипендиальное обеспечение студентов, в том числе детей-сирот

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Старопромысловский районный суд г. Грозного рассмотрел исковое заявление прокурора района, предъявленное в защиту интересов студентов образовательного учреждения.

Прокуратура Старопромысловского района г. Грозного провела проверку соблюдения законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в деятельности ГБПОУ «Чеченский индустриальный техникум».

Установлено, что перед обучающимися учреждения образовалась задолженность на стипендиальное обеспечение, в том числе перед детьми-сиротами, на общую сумму более 800 тыс. рублей.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании погасить образовавшуюся задолженность.

Требования прокурора судом удовлетворены, задолженность перед студентами погашена.

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