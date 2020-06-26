«Газпром газораспределение Белгород» принимает заявки на технологическое присоединение через интернет

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

26 июня 2020, 12:30

АО «Газпром газораспределение Белгород» предоставляет белгородцам возможность дистанционной подачи заявки на технологическое присоединение. Оформление заявки на корпоративном сайте АО «Газпром газораспределение Белгород» позволяет сэкономить время и безопасно в условиях пандемии.

Алгоритм подачи заявки прост и понятен для граждан. Перечень необходимых документов имеет различия в зависимости от того, кто подает заявку на техприсоединение — физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. После обработки предоставленных документов проект договора, подписанный со стороны газораспределительной организации, передается заявителю.

«Развитие дистанционного обслуживания позволяет нашим потребителям в онлайн-формате формировать пакет документов для газификации. Работа по внедрению новых сервисов направлена на сокращение сроков и количества визитов в подразделения компании при подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения», — отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Белоусов.

Справка

В рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования.

Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка.

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