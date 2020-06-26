Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

26 июня 2020, 13:20

25 июня в городе Татарске Новосибирской области открылась детская площадка, обновленная в рамках целевой благотворительной программы ООО «Газпром трансгаз Томск».

На средства компании закуплены современные игровые формы — качели, карусели, гимнастические комплексы. Благодаря софинансированию проекта из местного бюджета придомовая территория на ул. Ленина, 99 преобразилась: на площади в 430 кв. м появились не только площадка, но и огражденное футбольное поле.

В ходе церемонии открытия глава Татарского района Юрий Вязов и глава Татарска Алексей Сиволапенко вручили благодарственное письмо директору Барабинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Шамилю Тухтаметову.

«Приятно дарить детям положительные эмоции, — сказал Шамиль Тухтаметов. — Надеюсь, эта площадка, оборудованная безопасными игровыми элементами, на долгие годы станет центром притяжения местных ребятишек».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Барабинское ЛПУМГ образовано в 1991 году. Филиал обеспечивает эксплуатацию свыше 300 км магистральных газопроводов, а также шести газораспределительных станций, газотурбинной компрессорной станции «Кожурлинская».

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