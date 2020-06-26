Евгений Грабчак: «Российская энергосистема имеет большой запас прочности»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 26 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в интервью журналу «Вести в электроэнергетике» рассказал о том, как повлияли на электроэнергетический сектор ограничения, введенные для сдерживания коронавируса, а также о том, какой будет после этого отечественная энергетика.

«На энергобезопасность и надежность энергосистемы кризис не повлиял. Российская энергосистема имеет большой ресурс и запас прочности. Поэтому, несмотря ни на какой коронавирус, системных проблем с электроснабжением потребителей в стране не возникало», – рассказал Евгений Грабчак.

Заместитель Министра отметил, что период самоизоляции совпал с активизацией ремонтных циклов в энергетике, что вызвало определённые сложности. Отдельным компаниям пришлось немного перестроить ремонтные программы.

«Министерство энергетики, учитывая, что в период самоизоляции большинство людей находится дома, обратилось к энергоснабжающим организациям с просьбой не отключать потребителей от электроснабжения на время ремонтных работ. Конечно, выбиваться из графика ремонта нельзя, но ведь и ситуация неординарная. Чтобы минимизировать неудобства для граждан, можно перенести сроки технологических отключений на ночное время, обеспечить резервирование дизель-генераторными установками и т.д.», – сообщил Евгений Грабчак.

Отвечая на вопрос о возможных корректировках инвестиционных программ в секторе, Евгений Грабчак пояснил, что корректировка должна быть крайней мерой в обеспечении финансовой стабильности компаний электроэнергетики.

«Максимум, на что компании могут пойти, – сдвинуть сроки мероприятий по технологическому присоединению потребителей, и то только в том случае, если сам потребитель из-за сложившейся ситуации готов сдвинуть сроки техприсоединения и пересмотреть договорные отношения. При этом все, что касается ранее запланированных крупных мероприятий по обеспечению надежности и безопасности энергоснабжения, компании обязаны реализовать. Такие мероприятия не могут корректироваться, поскольку дают большой мультипликационный эффект для развития экономики», – прокомментировал заместитель Министра.

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