Интервью Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера по итогам собрания акционеров

Source: Gazprom in Russian

В «Газпроме» четкая система целеполагания. Это, например, ежегодное восполнение ресурсной базы. Коэффициент прироста запасов за счет геологоразведки стабильно превышает единицу. Так было последние 15 лет и будет по итогам 2020 года. Основной прирост даст Ямал. В этом году мы уже открыли здесь еще одно крупное месторождение, которое назвали «75 лет Победы».

На Ямал и Восток сейчас направлена наибольшая инвестиционная активность «Газпрома». На Ямале мы продолжаем обустройство Харасавэя: в июне, как и планировали, начали эксплуатационное бурение. На днях приступили к строительству установки комплексной подготовки газа. Сварили и уложили пятую часть газопровода-подключения до Бованенково. Уже в 2023 году первый газ пойдет в Единую систему газоснабжения.

На Ковыктинском месторождении в Иркутской области график работ очень плотный. Продолжается строительство скважин. В этом году начинаем сооружение первой УКПГ и участка «Силы Сибири» от Ковыкты до Чаянды.

По Сахалинскому центру газодобычи продолжается активная работа — на Киринском месторождении в этом году будут подключены две скважины.

При этом у нас не только расширяется география присутствия, но и меняется состав добываемого газа. Многокомпонентного, этансодержащего газа становится все больше. Это касается как новых восточных месторождений — Чаянды и Ковыкты, так и более глубоких залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона Западной Сибири.

И это — та объективная причина, по которой мы значительно усилили направление переработки. На Востоке мы строим Амурский газоперерабатывающий завод. На Западе — это комплекс в Усть-Луге. Заводы станут одними из самых мощных в мире. Кроме того, Амурский ГПЗ будет лидером по производству гелия, а комплекс в Усть-Луге — крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. И конечно, переработка — это создание добавленной стоимости, а следовательно — значительный дополнительный денежный поток.

Что касается работы на европейском рынке. Мы продолжаем надежно обеспечивать газом наших потребителей. Остаемся здесь крупнейшим экспортером. Сегодня газовый рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все его участники, но мы имеем бóльший запас прочности. У «Газпрома» есть целый ряд существенных преимуществ. Это и богатая ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель, и гибкие условия поставок, и современные инструменты торговли. Поэтому даже сейчас мы расширяем сотрудничество: только что заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию.

Если говорить о финансовом положении, «Газпром» сохраняет высокую устойчивость и надежность. К началу этого года мы подошли с серьезным запасом ликвидности — больше 22 млрд долл. по Группе. Инвесторы относятся к нам с большим доверием: с начала года мы на очень выгодных условиях разместили два выпуска облигаций в долларах и евро и два рублевых займа. В понедельник будет закрыта еще одна сделка в долларах.

Вся «большая тройка» международных агентств — S&P, Moody’s и Fitch — подтвердила долгосрочные кредитные рейтинги «Газпрома» на прежнем уровне. В то время как для многих зарубежных нефтегазовых компаний хотя бы одно из этих агентств снизило рейтинг либо ухудшило прогноз.

Кстати, не все внешние рынки снизили спрос на газ. Так, Китай, например, продолжает наращивать как потребление газа, так и его импорт.

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