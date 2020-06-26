На должность генерального директора «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» назначен Владимир Ревенко

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Новости проектов и регионов

26 июня 2020, 15:20

25 июня 2020 года Советом директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко избран генеральным директором газораспределительной организации на три года.

Владимир Юрьевич Ревенко родился 17 декабря 1968 года. В 1999 году окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».

В газовой отрасли работает более 10 лет.

С 2010 года занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «Ростоврегионгаз», затем ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». С 2011 по 2016 годы — заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». С 26 апреля 2016 года занимает должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.

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