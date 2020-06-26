Обращение к выпускникам школ и высших учебных заведений

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья!

В этом году выпускные вечера проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник ещё более ярким, торжественным, объединяющим.

Выпускной – это особенный, неповторимый день. Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где всё будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие личные черты и в предстоящей работе, и в дальнейшей учёбе.

Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее – в ваших руках.

И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого. Найдёте не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь. И главное, чтобы каждый из вас мог гордиться тем, что он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям, нашей родной и любимой стране.

В ваших успехах, достижениях всегда будет и частичка душевной заботы ваших наставников, педагогов, родителей, дедушек и бабушек. Они достойны самых тёплых слов, самой искренней благодарности.

Как много зависит от надёжности людей, которые окружают нас, вы, уверен, хорошо понимаете и вновь, по‑особому прочувствовали это в столь непростые недели и месяцы, через которые прошла вся наша страна.

Конец учебного года выдался для вас сложным. Но в итоге, и это главное, вы, ваши преподаватели, ваши близкие сработали как единая команда, вместе сделали всё, для того чтобы учёба, подготовка к экзаменам, к защите диплома, несмотря ни на что, не прерывались.

Знаю, что многие из вас в эти месяцы по зову сердца включились в волонтёрские проекты, пришли на помощь тем, кто нуждается в помощи. И этот опыт – опыт сопереживания, взаимной поддержки, преодоления испытаний – теперь будет помогать вам, служить верным ориентиром.

Дорогие друзья!

Ещё со студенческих времён хорошо помню один из первых праздников «Алые паруса». Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашёл громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы.

Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели – смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась. Только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, в технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни.

От всей души поздравляю вас, ваших родных и ваших наставников. Счастья вам, любви и благополучия!

Мы в вас верим и знаем, что у вас всё получится.

В добрый час!

MIL OSI