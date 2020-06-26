Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Конкурс26.06.2020 09:24

Объявлен старт «Звездной эстафеты»

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина приглашает талантливых и увлечённых космосом ребят к участию в конкурсе научно-технических и художественных проектов по космонавтике «Звёздная эстафета». В этом году он пройдет в восемнадцатый раз и будет посвящен 60-летию со дня первого полета человека в космос. К участию в конкурсе приглашаются школьники, учащиеся внешкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также индивидуальные участники. Проекты могут быть выполнены учащимися как самостоятельно, так и под руководством куратора.

С каждым годом конкурс «взрослеет», у него появляются новые друзья, формируются новые интересы, расширяется кругозор его участников. В тематике работ 2020 года появилось еще одно увлекательное современное направление — секция «Информационные системы», где ребятам предлагается, используя инновационные технологии, например, разработать мобильное приложение или подготовить компьютерный эксперимент по изучению космоса. Дополнительно талантливые школьники от 12 до 16 лет могут проявить себя в научно-технической, медико-биологической, астрономической, исторической, литературной и художественной секциях, ставших традиционными за многолетнюю историю конкурса.

С правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Центра подготовки космонавтов. Победители прошлых лет были награждены памятными подарками и бесплатными путёвками во Всероссийский детский центр «Смена» и Международный детский центр «Артек».

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