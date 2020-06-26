ООО «Газпром трансгаз Уфа» оказало поддержку проекту по созданию памятника жертвам холокоста

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Новости проектов и регионов

26 июня 2020, 13:00

25 июня в Уфе на территории Еврейского национального культурного центра состоялось торжественное открытие памятника жертвам холокоста и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров, главный раввин Уфы и республики Дан Кричевский, духовные лидеры традиционных конфессий и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.

Памятник представляет собой монументальную композицию высотой 3,5 м, составленную из трех каменных колонн, увенчанных разбитой менорой (семирожковым подсвечником), которая стилизована под вечный огонь. Автором работы стал петербургский художник Александр Позин.

Мемориал построили по инициативе и на средства еврейской общины Башкортостана. ООО «Газпром трансгаз Уфа» также оказало финансовую поддержку в реализации проекта. На сегодняшний день это единственный в Приволжском федеральном округе памятник жертвам холокоста.

Участники церемонии зажгли шесть свечей в память о шести миллионах погибших в это страшное время. После открытия Радий Хабиров и гости возложили цветы к мемориалу.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа потребителям Республики Башкортостан, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов. Годовой объем транспортируемого предприятием газа составляет около 100 млрд куб. м.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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