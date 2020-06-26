О. Алексеев принял участие в заседании правительства Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии обсуждалась готовность к уборочной и летней оздоровительной кампаниям, ситуация на рынке труда в регионе.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области принял участие в заседании регионального правительства. В ходе мероприятия обсуждалась готовность к уборочной и летней оздоровительной кампаниям, а также ситуация на рынке труда в Саратовской области.

Смотрите также

Сенатор отметил, что посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в регионе составила более 4 млн гектаров. В текущем году хозяйствами всех форм собственности планируется произвести 4,4 млн тонн зерна, 1,7 млн тонн подсолнечника, 259 тыс. тонн сахарной свеклы, 139 тыс. тонн картофеля и 405 тыс. тонн овоще-бахчевых культур.

«Для проведения работ сельхозпроизводителям потребуется около 200 тысяч тонн дизельного топлива. Руководство региона держит на постоянном контроле вопрос обеспеченности фермеров горючим», — сообщил Олег Алексеев.

Парламентарий также рассказал, что подготовка к летней оздоровительной кампании в Саратовской области ведется с учетом эпидемиологической ситуации. «В лагерях всех типов смогут отдохнуть почти 45 тысяч детей. Все стационарные лагеря будут функционировать в строгом соответствии санитарно-гигиеническим требованиям с соблюдением социальной дистанции. На массовые мероприятия и родительские дни будут введены ограничения».

Коснувшись ситуации на рынке труда, сенатор отметил, что на учете в службе занятости населения региона состоит 39,6 тыс. человек, уровень безработицы составляет 3,3 проц. На данный момент замедлился рост численности официально зарегистрированных безработных, увеличилось количество трудоустроенных граждан.

«Число обращений в службу занятости в последнее время возросло, этому способствуют меры государственной поддержки граждан, потерявших работу в условиях пандемии: повышенное пособие по безработице с учетом доплаты на детей, рост минимального размера пособия по безработице. Общий объем выплат на детей составил 45,7 миллиона рублей», — сказал Олег Алексеев. По его словам, стабилизация на рынке труда ожидается в четвертом квартале.

MIL OSI