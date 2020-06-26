Под председательством Генпрокурора России Игоря Краснова прошла коллегия о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и использовании недр

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Российская Федерация является мировым лидером по запасам природного газа, драгоценных металлов, сырья для черной и цветной металлургии. На территории России разведаны месторождения всех известных видов полезных ископаемых, а недропользование служит основой промышленности и энергетики, крупнейшим источником доходов бюджетной системы. В этой связи надзор за исполнением законодательства об охране и использовании недр является одним из приоритетных направлений ежедневной работы органов прокуратуры.

Вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и использовании недр была посвящена коллегия, состоявшаяся под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

В ней приняли участие начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов, заместитель начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Андрей Кульба, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, заместители Генерального прокурора РФ, руководители ряда подразделений ведомства. Прокуроры субъектов и приравненные к ним специализированные прокуроры приняли участие в формате видеоконференции.

Открывая заседание, Генпрокурор России отметил важность обозначенной темы, подчеркнув, что от состояния законности в данной области во многом зависит благополучие граждан и государства в целом.

«Незаконная, бесконтрольная добыча полезных ископаемых, сопутствующее этому загрязнение окружающей среды причиняют вред здоровью людей, наносят колоссальный ущерб, порой приводят к разрушению целых экосистем, на восстановление которых могут уйти целые десятилетия. Свежий тому пример – экологическая катастрофа в Норильске, последствия которой всем известны», – сказал Игорь Краснов.

Кроме того, Генпрокурор сообщил: «За последние два года по актам прокуроров более 1300 объектов незаконной добычи полезных ископаемых закрыто, деятельность еще такого же количества приведена в соответствие с законом. Среди них: угольные шахты, месторождения нефти и природного газа, скважины подземных вод. Уголовное и административное преследование виновных лиц по материалам прокуратуры инициировано в 40 регионах».

Игорь Краснов также отметил, что, вместе с тем, по-прежнему допускаются массовые нарушения при складировании отходов производства, транспортировке и перевалке добытых ресурсов. При этом есть серьезные вопросы к деятельности Роснедр, Росприроднадзора, Ростехнадзора, ненадлежащее исполнение которыми своих контрольных функций в некоторых случаях не позволило предотвратить экологические происшествия.

С основным докладом на мероприятии выступил первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман.

В первую очередь, участники совещания обсудили вопросы соблюдения природоохранного законодательства. Как было подчеркнуто, нарушения, допускаемые в этой сфере, нередко приводят к уничтожению уникальных природных комплексов, ущемлению прав граждан. Так, проверки текущего года выявили в 22 регионах 114 водных объектов, загрязненных в результате противоправных действий недропользователей, 40 несанкционированных свалок, 15 случаев незаконной рубки древесины. В 11 регионах неправомерная добыча полезных ископаемых была сопряжена с деградацией почв, самовольным захватом земельных участков.

Вместе с этим отмечено, что произошедшие аварии и инциденты на объектах недропользования требуют концентрации усилий подразделений Ростехнадзора на обеспечении безопасности производства работ по добыче полезных ископаемых, пренебрежение которой подвергает опасности жизнь и здоровье граждан, окружающую природную среду. В частности, в октябре 2019 г. на территории Красноярского края при добыче руд и песков ценных металлов произошел прорыв технологической насыпи отстойника, повлекший гибель 17 человек, ущерб водным объектам на сумму 362 млн рублей. При этом Ростехнадзором не в полной мере обеспечены режим постоянного государственного надзора на шахтах, соблюдение порядка и сроков оформления документов на уточненные границы горных отводов, не в полной мере осуществляется реагирование на деятельность крупных объектов в отсутствие необходимых разрешений.

Кроме того, особую озабоченность органов прокуратуры вызывает негативное влияние на экосистемы нарушения законов при транспортировке и перевалке добытых природных ресурсов. Ежегодно фиксируется около 8 тысяч прорывов на нефтепроводах, причинами которых являются значительная изношенность и коррозия оборудования. Халатность контролирующих органов и игнорирование санитарных правил повлекло массовые обращения жителей Приморского края по поводу загрязнения хозяйствующими субъектами окружающей среды при перевалке и хранении угля в портовых населенных пунктах. По требованиям прокуроров стивидорными компаниями разработана разрешительная документация, установлено оборудование для снижения вредного воздействия на атмосферный воздух и водные объекты.

На совещании также обсуждались вопросы соблюдения законности при использовании подземных вод в качестве источника питьевого водоснабжения населенных пунктов. Факты отсутствия мониторинга скважин, наблюдения за их состоянием потребовало оперативного реагирования со стороны прокуроров. В частности, в Республике Коми, Ставропольском крае, Брянской, Новгородской, Самарской областях и иных регионах более 50 % проб питьевой воды нецентрализованного водоснабжения не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Обсуждение коснулось и того, что ежегодно в горнодобывающей отрасли образуются свыше 6 млрд тонн опасных отходов производства. Однако, как было отмечено прокурорами, предприятия не всегда их надлежаще учитывают, не оформляют соответствующие паспорта. Также они нередко игнорируют условия лицензионных соглашений по переработке остатков породы, не платят за негативное воздействие на окружающую среду, а отработку запасов месторождений проводят без уточненных границ горного отвода.

В ходе коллегии акцент был сделан также на особой актуальности вопросов обеспечения экологической безопасности в Артике и сохранения ее уникальной природы. Наибольшую опасность в регионе представляют разливы нефти и нефтепродуктов, что приводит к длительному негативному воздействию на окружающую среду. В Ямало-Ненецком автономном округе по фактам нарушений нефтедобывающими компаниями почвенного покрова по материалам прокурорских проверок возбуждено 66 уголовных дел.

Всего по результатам прокурорских проверок с 2018 г. по февраль 2020 г. выявлено свыше 20 тыс. нарушений требований законодательства, направленных на охрану и использование недр. Внесено около 7 тыс. представлений, принесено более 600 протестов, в суды предъявлено почти 2 тыс. заявлений, объявлено 179 предостережений. По мерам прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 6,4 тыс. лиц. По материалам прокуроров органами расследования возбуждено 232 уголовных дела.

По итогам обсуждения наиболее актуальных и острых проблем Генеральный прокурор России поручил прокурорам субъектов и впредь:

– реагировать на любые факты незаконной добычи полезных ископаемых, загрязнения компонентов природной среды; при необходимости направлять материалы в контролирующие органы для расчета размера причиненного ущерба и последующего его взыскания; контролировать исполнение судебных решений;

– оперативно реагировать на поступающие сведения о невыполнении недропользователями условий лицензионных соглашений, проектной документации на разработку месторождений, уклонении от уплаты обязательных платежей, сокрытии их от официальной отчетности;

– пресекать незаконные выбросы предприятиями загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов их в водные объекты и на рельеф местности;

– контролировать действия недропользователей по своевременной консервации и ликвидации скважин, шахт, горных отвалов, рекультивации нарушенных земель, обеспечению учета, сохранности и экологической безопасности на законсервированных и отработанных месторождениях, промысловых автодорогах и трубопроводах;

– уделять пристальное внимание пресечению злоупотреблений должностными лицами уполномоченных органов власти в интересах коммерческих структур, участвующих в добыче полезных ископаемых, при выделении земельных участков, осуществлении геологического, земельного и экологического контроля (надзора);

– взять под контроль выполнение гигиенических требований к подземным источникам питьевого водоснабжения населенных пунктов.

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