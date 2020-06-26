По всем вопросам собрания акционеров имеется кворум

Source: Gazprom in Russian
Релиз
26 июня 2020, 09:00
Счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». По всем вопросам имеется кворум.
В собрании приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 1 июня 2020 года список лиц, имеющих право на участие в собрании, содержит 706 727 счетов с общим количеством акций 23 673 512 900 штук.
Справка
По решению Совета директоров годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» проводится в форме заочного голосования.
В повестку дня собрания акционеров включены следующие вопросы:
утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
утверждение аудитора Общества;
о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
о выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;
о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;
об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
избрание членов совета директоров Общества;
избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Управление информации ПАО «Газпром»
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