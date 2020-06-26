По всем вопросам собрания акционеров имеется кворум

Source: Gazprom in Russian

Релиз

26 июня 2020, 09:00

Счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». По всем вопросам имеется кворум.

В собрании приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 1 июня 2020 года список лиц, имеющих право на участие в собрании, содержит 706 727 счетов с общим количеством акций 23 673 512 900 штук.

Справка

По решению Совета директоров годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» проводится в форме заочного голосования.

В повестку дня собрания акционеров включены следующие вопросы:

утверждение годового отчета Общества;

утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;

о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

утверждение аудитора Общества;

о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

о выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;

о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;

об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой редакции;

избрание членов совета директоров Общества;

избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Управление информации ПАО «Газпром»

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