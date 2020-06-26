По иску прокуратуры Республики Коми признана недействительной сделка дарения недвижимого имущества

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Республики Коми о признании недействительным договора дарения доли квартиры, заключенного бывшим председателем региональной Контрольно-счетной палаты Михаила Евдокимова, осужденным в 2017 г. за получение взятки в особо крупном размере.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы условно со штрафом в размере 15 млн рублей.

Прокуратура Республики Коми провела проверку исполнения приговора суда в части уплаты штрафа. Установлено, что осужденный на следующий день после вступления приговора в законную силу подарил 1/3 доли квартиры общей площадью 164 кв.м своему сыну. Кадастровая стоимость отчужденной доли превысила 3 млн рублей. Бывший чиновник остался проживать в другой квартире, также принадлежащей ему на праве собственности.

Указанная сделка была совершена с целью уклонения от исполнения приговора в части уплаты штрафа. В результате неправомерных действий осужденного стала невозможной реализация и квартиры, в которой он остался проживать, поскольку она стала его единственным жильем.

Прокуратура Республики Коми обратилась в суд и оспорила заключенную сделку. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

После вступления решения суда в законную силу будет инициирована процедура реализации квартиры, принадлежащей должнику на праве собственности.

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