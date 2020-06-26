Прокуратура г. Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении застройщика, обвиняемого в хищении более 61 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Калининского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, генеральный директор и руководитель ООО «ИСК «Невский Синдикат» в период с 2011 г. по 2013 г. привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома

по договорам внесения паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16», где являлся членом правления. При этом взятые на себя обязательства он исполнять не намеревался, знал об отсутствии разрешения на строительство.

До настоящего времени многоквартирный жилой дом не достроен, обязательства перед гражданами не исполнены.

Действиями злоумышленника потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 61 млн рублей.

Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

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