Российские креативные агентства представили 24 работы на конкурс логотипов XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге

Source: Russia Ministry of Sport

Восемь российских креативных агентств из Москвы, Екатеринбурга и Казани представили 24 работы на конкурс логотипов XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

В состав конкурсной комиссии, которая выберет лучший графический символ Универсиады-2023, вошли директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов, генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов, руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Алиса Прудникова, академик Российской Академии графического дизайна Игорь Гурович, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман, фотограф и исследователь Урала Фёдор Телков, актриса Виктория Толстоганова, режиссёр Фёдор Бондарчук. Возглавил жюри губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Логотипы Студенческих игр всегда строятся на основе латинской буквы «U» и дополняются элементами, отражающими характер и самобытность региона. Так, в большинстве вариантов, разработанных для Екатеринбурга, прослеживается тема самоцветов и малахита, ставших настоящим уральским брендом.

Директор Департамента Минспорта России Максим Уразов отметил: «Логотип – это важнейший символ соревнований, с которого начинается знакомство с городом и Играми. Согласно требованиям Международной федерации студенческого спорта, в его основе должна быть латинская буква «U», а также элементы, характерные для региона. В логотипе зимней Универсиады-2019 в Красноярске «U» символизировала ледяную глыбу, грани которой олицетворяли вершины скал и заснеженные склоны. Признателен и очень рад, что наш опыт не остался незамеченным, и мне удалось войти в состав экспертного жюри».

«Логотип – это тот символ, с которого для многих начнётся знакомство со Свердловской областью и с городом Екатеринбургом, где в 2023 году пройдут Всемирные студенческие игры, – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Нам предстоит выбрать из представленных на конкурс работ ту, которая вобрала в себя самые яркие уральские образы и смыслы. Логотип должен отразить и особенности места, где мы живём, и энергию уральцев, и нашу любовь к спорту».

Решение конкурсной комиссии будет объявлено до конца июля.

XXXII Всемирная летняя универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В спортивную программу включены соревнования по 18 видам спорта: баскетболу, боксу, водному поло, волейболу, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, регби-7, самбо, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннису, тхэквондо, фехтованию, футболу, художественной гимнастике.

Решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге Всемирных студенческих игр было принято Исполнительным комитетом Международной федерации студенческого спорта в июле 2019 года.

Наша страна принимала летнюю Универсиаду в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года Всемирная зимняя универсиада прошла в Красноярске.

Пресс-служба Минспорта России

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