Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин26.06.2020 19:43

Россия и Казахстан решили вопросы по запуску проекта «Байтерек»

Сегодня, 26 июня 2020 года, Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», спецпредставителя Президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса Дмитрия Рогозина.

На встрече были решены основные вопросы запуска совместного проекта «Байтерек», предусматривающего создание на Байконуре стартового комплекса «Союз-5».

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