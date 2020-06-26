Source: Russia Federal Space

#Гонец#Главное26.06.2020 11:16

Система «Гонец» надежно работает в Южном полушарии

Спутниковая система «Гонец» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») успешно справляется с задачами мониторинга учебно-парусных судов Росрыболовства «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн» — участников кругосветной экспедиции «Паруса мира». Установленные на парусниках судовые земные станции «Гонец» передают данные об их местоположении в систему картографии Центра системы мониторинга рыболовства и связи, где любой желающий может посмотреть на интерактивной карте треки кораблей. Мониторинг осуществлялся в близком к реальному масштабу времени.

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 внесла коррективы в график мореплавателей, и суда экспедиции «Паллада» и «Крузенштерн» завершили свои маршруты несколько ранее планируемых сроков. Вместо ноября-декабря текущего года они пришвартовались к родным берегам в июне. «Седов» же продолжает кругосветку, которая должна завершиться для него в декабре 2020 года.

Павел Черенков, генеральный директор «Спутниковой системы «Гонец»: «Большая часть маршрутов экспедиции успешно завершена. Значительная их часть проходила по Южному полушарию. Для нас, как оператора системы „Гонец“, важным является тот факт, что при их максимальном удалении от российских берегов данные позиционирования доставляются в центры мониторинга оперативно и в полном объеме. Это доказывает возможности системы как действительно глобальной и пригодной для использования на любых судах в целях мониторинга и передачи данных. Передача координат судна — это не только трек на карте, но и возможность оказать помощь, если потребуется».

Посмотреть маршруты судов «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн», можно на картографическом портале Центра системы мониторинга рыболовства и связи, задав желаемый период.

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