Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ, на котором обсуждались итоги работы ведомства в 2019 году и задачи на 2020 год.

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Как отметила вице-спикер СФ, недопущение взрывного роста заболеваемости и смертности в период пандемии – это, в первую очередь, заслуга медицинского сообщества. «Во многом такого результата удалось добиться и благодаря продуманным, своевременным решениям на федеральном уровне. В соответствии с поручениями Президента России в сжатые сроки, как того требовала ситуация, осуществлен переход на новый формат работы всей системы здравоохранения. Но, безусловно, потребуется анализ и мониторинг того, что сделано и где есть слабые звенья».

Галина Карелова подчеркнула, что в 2019 году у Совета Федерации и Минздрава выстроилось эффективное взаимодействие. Прежде всего, выработана повестка совместных действий в части дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего вопросы оказания медицинской помощи, системы обязательного медицинского страхования и лекарственного обеспечения. Принято 9 федеральных законов. «В этом году работа активно продолжается. Мы тесно взаимодействуем в разных форматах, в том числе и благодаря тому, что в Совете Федерации создан и работает уже третий год Совет по региональному здравоохранению».

Вице-спикер СФ обозначила основные направления совместной работы в 2020 г. «Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией, необходимо острее реагировать на вызовы, возникшие проблемы и те, которые требуют системных решений. В первую очередь предстоит провести мониторинг национального проекта «Здравоохранение» и при необходимости внести соответствующие коррективы, сделать акцент на нацеленность повышения качества медицинских услуг в рамках диспансеризации и профильной госпитализации, а особенно на оказание медицинской помощи онкобольным».

Сегодня как никогда вырос запрос граждан, общества в целом на модернизацию инфекционной службы

Галина Карелова также подчеркнула необходимость дальнейшего развития детского здравоохранения. «Совет Федерации – эту тему считает одной из важнейших в рамках Десятилетия детства, в том числе и в новой ситуации. На особом контроле у Председателя СФ задача – за 10 лет развить инфраструктуру и в первую очередь — строительство 40 детских больниц».

«Сегодня как никогда вырос запрос граждан, общества в целом на модернизацию инфекционной службы. На сегодняшний день нужна реконструкция больниц и отделений, а также строительство новых медицинских центров. Износ по большинству зданий почти в половине регионов страны составляет 50–70 процентов», — добавила вице-спикер СФ.

По ее словам, система здравоохранения динамично развивается и сегодня предстоит ещё многое сделать в части развития телемедицины, кадрового обеспечения, совершенствования системы обязательного медицинского страхования и запуску геоинформационной системы.

Галина Карелова обратила особое внимание на важность решения вопроса о создании детского реабилитационного центра мирового уровня в городе Евпатории.

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