Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела в Ростове-на-Дону заседание «круглого стола» о проблемах соблюдения прав несовершеннолетних, отбывающих наказание.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в ходе поездки в регион провела в Ростове-на-Дону заседание «круглого стола» на тему «Гарантии соблюдения прав несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

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В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, председатель комитета законодательного собрания Ростовской области по законодательству Александр Косачев, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества.

«В ходе круглого стола были подняты острые темы. Например, предлагалось вернуть в российское законодательство норму, которая при примерном поведении осужденного давала бы ему возможность отбыть остаток срока лишения свободы в колонии для несовершеннолетних вплоть до достижения им возраста в 21 год, а не перенаправлять его во «взрослую» исправительную колонию после достижения 18–19-летнего возраста. Обсуждались вопросы образования и профессионального обучения осужденных подростков, их общения с родными и близкими, особенно, если подросток отбывает наказание вдали от места их жительства», — сообщила Ирина Рукавишникова.

Ирина Рукавишникова

По словам сенатора, в прошлом году был принят федеральный закон, который обязывает администрации исправительных учреждений заблаговременно уведомлять комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства осужденного подростка о предстоящем его освобождении. Делается это для того, чтобы данные комиссии могли подготовить планы по возвращению отбывшего наказание подростка к нормальной полноценной жизни и труду, помочь ему с профессиональным образованием, трудоустройством, консультациями психолога, общественной нагрузкой, социальной адаптацией.

«К сожалению, многие участники круглого стола высказали мнение, что этот механизм на местах применяется недостаточно активно и эффективно. Поэтому мы предлагаем провести мониторинг правоприменения данного закона на территории России и, при необходимости, принять соответствующие меры», — добавила Ирина Рукавишникова.

«Кроме того, и это самое значимое, мы хотим предложить внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Сегодня осужденные подростки по достижении предельного возраста нахождения в воспитательной колонии не могут быть направлены в колонии-поселения с относительно мягкими условиями содержания, минуя исправительные учреждения общего режима. Это обстоятельство существенно демотивирует тех молодых людей, которые не имеют дисциплинарных взысканий и прочно встали на путь исправления. В связи с этим в законодательстве необходимо предусмотреть процедуру и условия перевода осужденных из воспитательных колоний напрямую в колонии-поселения. Подобный механизм необходим, чтобы минимизировать воздействие криминальных элементов на возвращающегося к нормальной жизни человека и оградить от приобщения к тюремным привычкам», — резюмировала сенатор.

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