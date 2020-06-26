Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочее совещание с руководством Роскачества.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел рабочее совещание с руководством Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).

Смотрите также

В ходе встречи обсуждались основные принципы работы Роскачества и перспективные направления работы ведомства.

Сергей Митин сообщил, что беседа прошла во исполнение поручений Председателя Совета Федерации по итогам 484-ого заседания Совета Федерации.

Как проинформировал сенатор, в рамках совещания достигнуты договоренности об объединении усилий Совета Федерации и Роскачества по наведению порядка на рынке упакованной питьевой воды.

Глава ведомства Максим Протасов отметил, что эта тема особенно актуальна для возглавляемой им организации, учитывая государственное задание по проведению анализа российского рынка упакованной питьевой воды. Впервые будет исследовано более 400 торговых марок, которые представляют более 80 проц. соответствующего рынка.

Основными принципами работы Роскачества являются обеспечение доведения до россиян полной информации о покупаемых ими товарах и повышение общей потребительской грамотности граждан, проинформировал Максим Протасов.

По словам Сергея Митина, сейчас общая задача — создать систему контроля качества и безопасности упакованной питьевой воды. «Каждый потребитель должен точно знать, какую воду он приобретает, откуда она взята и соответствует ли требованиям, установленным российским и международным законодательством».

Каждый потребитель должен точно знать, какую воду он приобретает

В ходе встречи достигнута договоренность о продолжении совместной работы. Сенатор и руководитель Роскачества считают, что это важный шаг для совершенствования национальной системы качества и безопасности упакованной питьевой воды.

Следующим шагом должно стать проведение совещания по вопросу реестра источников, используемых для производства упакованной питьевой воды. Необходимы базы данных эталонных образцов питьевой воды, предназначенных для ее розлива и упаковки. Важно организовать информационный обмен между профильными министерствами и ведомствами», — сказал Сергей Митин.

MIL OSI