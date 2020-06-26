Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#История26.06.2020 12:30

95 лет со дня рождения Павла Беляева

Сегодня, 26 июня 2020 года, исполнилось 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Павла Ивановича Беляева. Его космический полет проходил с 18 по 19 марта 1965 года в качестве командира пилотируемого корабля «Восход-2». Это легендарный полет, в ходе которого Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытое космическое пространство.

Грандиозная миссия завершилась успехом благодаря хладнокровию командира Павла Беляева и его умению действовать в тяжелых условиях, принимая одно за другим верное решение в цепочке нештатных ситуаций экипажа во время выполнения выхода в открытый космос. В день 95-летия со дня его рождения состоялось торжественное мероприятие в Центре подготовки космонавтов.

Сотрудники Центра вспомнили космонавта, почтили память и отдали дань уважения, возложив цветы к бюсту Павла Ивановича, установленного в ЦПК в месте, где он работал начальником управления по подготовке космонавтов. С вступительным словом к собравшимся обратился начальник управления по подготовке космонавтов ЦПК Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Валерий Корзун. Он отметил, что Павла Беляева отличали высокий профессионализм и талант, верность космическому делу, богатый опыт летной работы, мужество и сила духа, спокойный и скромный характер.

«Яркий жизненный путь Павла Ивановича Беляева стал примером для следующих поколений космонавтов. Многие знают об этапах становления Павла Беляева в космической профессии, но не всем известно, что он принимал участие в войне с Японией в составе 38-го гвардейского истребительного авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии Тихоокеанского флота», — рассказал Валерий Корзун.

Ежегодно в день рождения Павла Ивановича Беляева руководство и сотрудники ЦПК, космонавты и ветераны космической отрасли проводят памятные митинги в Звездном городке и Центре подготовки космонавтов.

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