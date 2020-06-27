В Ямало-Ненецком автономном округе в суд направлено уголовное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности по перевозке опасного груза без лицензии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новоуренгойская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Речтранс-Ямал». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что в навигационный период 2019 года на территории Объ-Иртышского бассейна внутренних водный путей обвиняемый организовал перевозку каменного угля водным транспортом из г. Лабытнанги в п. Мужи и с. Горки Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Для осуществления незаконной деятельности руководитель компании арендовал суда и баржи. Общий объем перевезенного груза составил свыше 8 тысяч тонн.

Вопреки требованиям законодательства работы проведены в отсутствие лицензии на перевозку опасных грузов внутренним водным транспортом.

Размер полученного дохода превысил 4,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа для рассмотрения по существу.

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