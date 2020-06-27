Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика27.06.2020 08:55

Космонавты учатся выживать на воде

За бортом 28 градусов Цельсия. Летняя жара — одно из условий проведения тренировок на воде с участием космонавтов, готовящихся к космическому полету.

По сценарию «длинной» тренировки спускаемый аппарат пилотируемого корабля, который в связи с нештатной ситуацией совершил в нерасчетной точке аварийную посадку и приводнился, находится экипаж из трех космонавтов Роскосмоса — Антона Шкаплерова, Андрея Борисенко и Мухтара Аймаханова. Им необходимо переодеться из скафандров в полетный и теплозащитный костюмы, а затем в гидрокомбинезон «Форель». После чего покинуть капсулу, взяв с собой блоки носимого аварийного запаса.

Переодевание внутри спускаемого аппарата — сверхтяжелая задача с большими энергозатратами, физическим и психологическим напряжением. Космонавт Роскосмоса Андрей Борисенко, как и его коллеги по экипажу на момент тренировки, проходит подготовку по действиям после посадки на водную поверхность не первый раз и сравнивает процедуру переодевания в условиях высокого температурного режима внутри спускаемого аппарата с пребыванием в сауне и надеванием на себя полного комплекта зимней одежды.

После переодевания в специальную одежду Антон Шкаплеров, Андрей Борисенко и Мухтар Аймаханов выполнили эвакуацию из спускаемого аппарата и уже на воде отработали взаимодействие с поисково-спасательной службой, произвели подачу световых сигналов. Завершилась тренировка эвакуацией космонавтов на борт спасателей.

«Аварийная посадка на воду может случиться на любом этапе полета корабля „Союз“: на старте, в процессе космического полета — на любом витке вокруг Земли, после выполнения космонавтами программы длительной экспедиции, — объяснил заместитель начальника управления экстремальных видов подготовки ЦПК Виктор Рень. — Самая тяжелая позиция — это когда космонавты покидают аппарат после долгого пребывания на орбите. В связи с длительным влиянием неблагоприятных факторов космического полета силы экипажа ограничены».

После «длинной» тренировки следующий экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Николая Чуба и Сергея Корсакова выполнили «короткую» тренировку, согласно которой в спускаемом аппарате обнаруживается либо течь, либо какое-то задымление, и участникам экипажа необходимо срочно покинуть капсулу в скафандрах, взяв с собой блоки НАЗа. Виктор Рень рассказал, что сложность выполнения «короткой» тренировки на воде заключается в ограничении экипажа по времени.

«Весь экипаж должен покинуть спускаемый аппарата в течение 8 минут от начала команды», — добавил руководитель испытательно-тренировочной бригады Анатолий Забрусков.

Оценил действия двух экипажей, которые отрабатывали действия после посадки на водную поверхность, Виктор Рень: «Они блестяще справились с задачами. В полном объеме выполнили программу тренировок, четко и последовательно следовали алгоритму действий».

Заместитель начальника управления экстремальных видов подготовки ЦПК также отметил, что высокое качество выполнения операций, хорошее взаимопонимание внутри экипажей и широкое применение опыта прошлых тренировок позволили космонавтам добиться хороших результатов.

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