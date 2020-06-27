Поздравление В. Матвиенко выпускникам школ Санкт-Петербурга

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие выпускники Санкт-Петербурга!

Сегодня для всех вас особенный день. Школьные заботы остались позади, и можно, наконец, вздохнуть полной грудью, насладиться свободой, юностью, поделиться радостью и надеждами с тысячами таких же, как вы, выпускников.

Впереди вас ждёт взрослая жизнь, новые открытия, незабываемые встречи и самостоятельные решения. То, как вы её проживёте, зависит только от вас. Но помните, что как бы ни сложилась ваша судьба, её исток навсегда останется именно в школе, среди ставших почти родными учителей и одноклассников.

Вам посчастливилось начать свой большой путь в самом прекрасном городе мира – Санкт-Петербурге, где всегда по‑особому чествовали выпускников. Прервать эту добрую традицию нас не заставят никакие невзгоды и ограничения. Поэтому сегодня над водами Финского залива вновь поднимутся алые паруса легендарного брига как символ заветной мечты, которая обязательно сбудется, если искренне в неё верить.

Дорогие друзья! Жизнь может разбросать вас по разным уголкам нашей огромной страны. И я хочу от всей души пожелать вам, чтобы, где бы вы ни находились, чему бы себя ни посвятили, праздник «Алые паруса» на долгие годы оставался для вас ярким воспоминанием, волшебной сказкой, которая дарит надежду и вдохновляет на новые свершения.

Мечтайте, творите и всегда прислушивайтесь к своему сердцу!

С вашим днём! С днём окончания школы!

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI