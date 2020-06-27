Поздравление В. Матвиенко с Днем молодежи

Source: Russia – Council of the Federation

Дорогие друзья!

27 июня отмечается День молодежи России.

Это замечательная традиция имеет более чем полувековую историю. Инициативные юноши и девушки, стоявшие у ее истоков, уже достигли почтенного возраста, но праздник по‑прежнему молод, полон энергии и присущего молодежи задора.

Сегодняшняя российская молодежь, как и многие поколения ее предшественников, упорно овладевает знаниями, участвует в решении важных экономических и социальных задач, проводит масштабные общественные акции, фестивали и спортивные мероприятия. На новом качественном уровне возрождены студенческие строительные отряды. Сотни энтузиастов из поисковых объединений едва ли не каждый день возвращают в нашу жизнь имена погибших героев. Творческие конкурсы выявляют молодые таланты и открывают перед ними широкие перспективы.

Но современная российская молодежь не довольствуется тем, что сделано до нее. Она бережно хранит и приумножает славное наследие отечественного молодежного движения. Взгляните на кадры многомиллионных шествий «Бессмертного полка» — портреты героев несут сотни тысяч молодых патриотов! Поинтересуйтесь составом волонтерских объединений — они почти полностью состоят из молодых добровольцев! Придите ночью скорбного дня 22 июня к Вечному огню у кремлевской стены, и вы увидите тысячи молодых лиц!

В Российской Федерации актуальным вопросам молодежной политики уделяется самое пристальное внимание. Духовно-нравственное воспитание молодого поколения, формирование у него созидательного мировоззрения, активной гражданской позиции и нацеленности на результат являются одними из приоритетов государства в этой сфере. Многое делается для всесторонней поддержки молодых семей и специалистов, повышения качества и доступности образовательных программ, стимулирования молодежи к более деятельному участию в жизни страны.

Уверена, что чувство сопричастности к судьбе Отчизны, стремление к непрерывному развитию, новаторство и трудолюбие молодых россиян станут надежными помощниками во всех их устремлениях и начинаниях на благо России, послужат укреплению и процветанию нашего Отечества.

Желаю всем здоровья, добра, счастья и новых свершений!

С праздником!

В.И. МАТВИЕНКО

MIL OSI