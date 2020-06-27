Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ФМБА#Байконур27.06.2020 13:50

Спецборт с медиками прибыл в Байконур

Сегодня, 27 июня 2020 года, в байконурский аэропорт «Крайний» прибыл спецборт Госкорпорации «Роскосмос» со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России. Этим же рейсом прибыли аппараты ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве.

Госкорпорация «Роскосмос» и ФМБА России предпринимают все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на комплексе «Байконур».

Медицинское сопровождение комплекса «Байконур» осуществляет Центральная медико-санитарная часть № 1 (ЦМСЧ № 1) ФМБА России. Медицинская организация полностью оснащена средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и медицинской техникой, также усилен кадровый состав. В настоящее время в ЦМСЧ № 1 ФМБА России работают 6 инфекционистов и 8 анестезиологов-реаниматологов.

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