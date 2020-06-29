Авторский коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» награжден премией имени Н. К. Байбакова

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
29 июня 2020, 17:45Престижной общественной награды удостоен инновационный проект ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» о внедрении цифровых технологий в процесс обеспечения производственной безопасности при организации подготовки кадров на современном предприятии газовой отрасли.По решению центральной комиссии и членов правления ассоциации «Энергетика и гражданское общество» звания лауреатов премии Н. К. Байбакова за большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества в 2020 году присвоены генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексею Завгородневу, главному инженеру — первому заместителю генерального директора компании Андрею Баранову и начальнику учебно-производственного центра газотранспортного предприятия Юрию Гридневу.Эксперты высоко оценили проект представителей ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Разработанная на базе компании информационная технология включает в себя комплекс по планированию, организации, осуществлению и обработке результатов проверок технического состояния производственных объектов и соблюдения требований нормативных документов. Проект позволяет обеспечить единый подход к организации и осуществлению контроля как в отдельном дочернем предприятии, компании в целом, так и на уровне государственных надзорных органов.Немаловажной задачей проекта стало внедрение цифровых технологий в процесс подготовки кадров. Для этого в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» создана автоматизированная обучающая система, разработан тренажер-имитатор объекта газотранспортной системы, проведена модернизация учебного полигона, составлен электронный учебный справочник необходимой нормативно-технической документации.
Справка
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».
Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.
В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.
Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.
Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.
В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.
Ежегодная общественная премия имени Н. К. Байбакова присуждается за активную общественную и просветительскую деятельность и большие достижения в решении прикладных и фундаментальных проблем в области устойчивого и безопасного развития топливно-энергетического комплекса, разработку и реализацию инновационных технологий, эколого-энергоэффективных, промышленных и строительных проектов, машиностроительной продукции, новых прогрессивных методов и форм управления энергоресурсами.
Особенностью этой премии является то, что она носит имя выдающегося государственного и общественного деятеля ХХ столетия и первого организатора отечественной нефтегазовой промышленности, Героя Социалистического Труда, Лауреата Ленинской премии, горного инженера высокого международного класса Н. К. Байбакова.
Работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» неоднократно становились лауреатами этой общественной премии.