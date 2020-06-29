Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное#ИСС29.06.2020 10:59

Актуализация профстандартов

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») актуализирует четыре профессиональных стандарта в области разработки и изготовления космической техники. Профессиональные стандарты, разработанные в компании ИСС в 2015 году, актуализируются в связи с реализацией федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Они перерабатываются с учётом требований цифровых технологий, а также полученного специалистами компании ИСС опыта применения данных профстандартов. Изменения внесены в тексты действующих профессиональных стандартов «Слесарь-сборщик автоматических космических аппаратов», «Специалист по проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов», «Специалист по разработке аппаратуры бортовых космических систем», а также «Специалист по электронике бортовых комплексов управления автоматических космических аппаратов».

Проекты актуализированных профстандартов направлены на рассмотрение в организации отрасли, а также размещены на порталах Совета по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности, Министерства труда и социальной защиты РФ. По итогам профессионально-общественного обсуждения доработанные профессиональные стандарты будут представлены на согласование в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Всего в компании ИСС создано восемь профессиональных стандартов, охватывающих наиболее востребованные в космической отрасли профессии. Помимо названных, специалистами Решетнёвской фирмы также разработаны профстандарты «Специалист по проектированию и конструированию космических аппаратов и систем», «Специалист по разработке специальных покрытий и технологий их изготовления методами осаждения в вакууме для внешних поверхностей космических аппаратов», «Специалист по проектированию и разработке наземных автоматизированных систем управления космическими аппаратами», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в ракетно-космической промышленности».

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