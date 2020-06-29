А. Дмитриенко провел «круглый стол» об особенностях реализации программы приватизации федерального имущества в 2020 году

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Особенности реализации программы приватизации федерального имущества в 2020 году».

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В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Илья Петров, аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин, председатель комитета по организации торгов Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Степаненко, председатель комитета по медицинским услугам «Деловой России» Муслим Муслимов.

Алексей Дмитриенко отметил, что Федеральный закон «О парламентском контроле» предусматривает выявление парламентом ключевых проблем в деятельности государственных органов Российской Федерации с целью повышения эффективности системы государственного управления и привлечение внимания соответствующих органов к выявленным недостаткам.

«В рамках парламентского контроля мы проводим сегодня этот «круглый стол». – сказал сенатор.

Он отметил, что Росимущество уполномочено Правительством РФ на реализацию программы приватизации федерального имущества. В настоящее время Росимущество как федеральное агентство из ведения Министерства экономического развития передано в ведение Министерства финансов.

«Круглый стол» на тему «Особенности реализации программы приватизации федерального имущества в 2020 году»

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Валерий Рязанский

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«Круглый стол» на тему «Особенности реализации программы приватизации федерального имущества в 2020 году»

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Валерий Рязанский

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«Круглый стол» на тему «Особенности реализации программы приватизации федерального имущества в 2020 году»

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«Круглый стол» на тему «Особенности реализации программы приватизации федерального имущества в 2020 году»

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Алексей Дмитриенко

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«Круглый стол» на тему «Особенности реализации программы приватизации федерального имущества в 2020 году»

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«Круглый стол» на тему «Особенности реализации программы приватизации федерального имущества в 2020 году»

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«Программа приватизации принимается на трехлетний период. Программа на 2020 – 2022 годы была утверждена в декабре 2019 года. Выполнение программ приватизации идет непросто», — указал сенатор.

Ведомственная разобщенность, несвоевременная подготовка документов приводят к регулярным срывам приватизационного процесс

Он остановился на ряде тем. Это подготовка проектов федеральных законов и актов Правительства РФ по совершенствованию приватизации федерального имущества, в том числе конфискованного и иного изъятого имущества, отчуждение непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием, приватизация федеральных унитарных предприятий и пакетов акций, приватизация объектов историко-культурного наследия.

«Ведомственная разобщенность, несвоевременная подготовка документов приводят к регулярным срывам приватизационного процесса», — подчеркнул Алексей Дмитриенко.

Алексей Моисеев указал, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на процесс приватизации в 2020 году. «В части крупных сделок это связано с тем, что закрылись международные финансовые рынки для первичных размещений. В сфере массовой приватизации уже продано имущество на сумму, превышающую три миллиарда рублей. Это хороший результат».

Илья Петров рассказал о ходе реализации программы приватизации в текущем году.

Участники мероприятия обсудили вопросы законодательного регулирования указанной области, в том числе возможность для социально-ориентированных НКО участвовать в приватизации занимаемых ими помещений.

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