Б. Жамсуев ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ в Агинском Бурятском округе Забайкальского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировал строительство спортивного комплекса с залом для борьбы, благоустройство окружного ипподрома и ряд других объектов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе поездки по региону вместе с заместителем председателя правительства Забайкальского края, руководителем администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуевым и главами муниципальных районов ознакомился с работой избирательных участков и посетил строительные объекты в сельских поселениях округа.

Баир Жамсуев ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ в Агинском Бурятском округе Забайкальского края

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Баир Жамсуев ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ в Агинском Бурятском округе Забайкальского края

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Баир Жамсуев ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ в Агинском Бурятском округе Забайкальского края

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Баир Жамсуев ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ в Агинском Бурятском округе Забайкальского края

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В Дульдургинском районе сенатор посетил избирательные участки в сельских поселениях Дульдурга, Чиндалей, Узон, Таптанай и Алханай.

«На участках наблюдается активность избирателей. Участковые избирательные комиссии организованы и работают с соблюдением требуемых мер безопасности от короновируса, избиратели голосуют при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил», — отметил сенатор.

В Забайкалье в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья граждан установлен обязательный масочный режим, в помещениях проводятся дезинфекционные мероприятия и меры социального дистанцирования.

Также в ходе рабочей поездки Баир Жамсуев ознакомился с ходом ремонтных, строительных работ, проводимых на территории районов. В трех поселениях Дульдургинского района строительство универсальных спортивных площадок в рамках реализаций плана социального развития центров экономического роста приближается к завершению. В сельском поселении Чиндалей сенатор осмотрел здание дома культуры, в котором в прошлом году был проведен капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура» на сумму более семи миллионов рублей, в селе Дульдурга проинспектировал ход ремонта автомобильной дороги на улице Лазо.

Баир Жамсуев посетил избирательные участки поселка Агинское, сельских поселений Агинского района: Амитхаша, Урдо-Ага, Сахюрта, Хойто-Ага, Южный-Аргалей и Челутай.

В окружной столице Баир Жамсуев осмотрел наиболее крупные строительные объекты. Здесь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается площадка перед окружным военным комиссариатом.

Сенатор также проверил ход строительных работ по возведению нового спортивного комплекса с залом для борьбы, благоустройство окружного ипподрома и ремонт подъездной дороги.

Сенатор обратил внимание руководства района и строителей на безопасность и качество выполняемых работ.

«Практически в каждом селе, посёлке идут работы по строительству или ремонту капитальных объектов, улиц и дорог, благоустраиваются дворы, появляются новые скверы. Очень рад началу строительства большого борцовского зала в посёлке Агинское, традиции продолжаются! Вместе с тем, все реализуемые мероприятия должны быть завершены в обозначенные сроки, а работы должны быть выполнены качественно», — отметил Баир Жамсуев.

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