Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

Казань примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года.

Специальная Олимпиада (Special Olympics) – всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта.

Столица Республики Татарстан была выбрана Международным координационным советом для проведения Игр благодаря большому опыту организации крупных международных соревнований, в том числе мероприятий с участием представителей инклюзивных сообществ.

Основная цель Игр – адаптация людей с нарушениями интеллекта к жизни в обществе, а также предоставление им возможности для демонстрации своих талантов в условиях спортивных состязаний.

Всемирные игры Специальной Олимпиады проводятся каждые два года, поочерёдно в летний и зимний периоды. Предыдущие Всемирные зимние игры состоялись в 2017 году в Австрии.

В Играх-2022 примут участие 2000 спортсменов и юнифайд-партнёров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран. Также к ним присоединятся около 3000 волонтёров и 4000 почётных гостей.

В программу Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады войдут соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Более подробная информация о Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады 2022 года – на сайте sokazan2022.com/rus.

Пресс-служба Минспорта России

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