В г. Санкт-Петербурге директор коммерческой организации предстанет перед судом за неуплату налогов на сумму более 21 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Конвент Плюс». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации в период с января 2015 г. по февраль 2018 г. не уплатил налог на добавленную стоимость в сумме более 21 млн рублей. С целью реализации задуманного в налоговые декларации вносились ложные сведения.

Уголовное дело подлежит направлению для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга.

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