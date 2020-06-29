В Костроме вынесен приговор группе «лжеэкстрасенсов» за мошенничество в отношении 12 граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня Свердловский районный суд города Костромы вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Дагестан, двух жителей г. Санкт-Петербурга и жительницы г. Краснодара. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Судом установлено, что группа «лжеэкстрасенсов» с октября 2018 года по июнь 2019 года дистанционным способом совершила обман 12 жителей различных регионов Российской Федерации. Потерпевшие, страдающие тяжелыми заболеваниями либо оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, оставляли в сети Интернет заявки об оказании им экстрасенсорной и парапсихологической помощи. Злоумышленники перезванивали им, склоняли к дистанционной диагностике здоровья, серии мнимых сеансов оздоровления и решения жизненных проблем.

В общей сложности пострадавшие перечислили «лжеэкстрасенсам» более 1,5 млн рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил указанным лицам наказания в виде лишения свободы сроком от 1 года 6 месяцев до 2 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск одной из потерпевших о взыскании с осужденных более 300 тыс. рублей. Материальный ущерб в размере более 1,2 млн рублей злоумышленниками возмещен.

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