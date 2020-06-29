В. Лакунин: Объединения работодателей играют важную роль в развитии взаимодействия бизнеса и власти в системе социального партнерства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в семинаре на тему о роли объединений работодателей в развитии взаимодействия бизнеса и власти в системе социального партнерства.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в онлайн семинаре-совещании с руководителями территориальных, отраслевых объединений работодателей и профсоюзным активом. Обсуждалась роль объединений работодателей в развитии взаимодействия бизнеса и власти в системе социального партнерства.

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Совещание было организовано Союзом работодателей Ростовской области, президентом которого является Владимир Лакунин, и при содействии Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова. К участию в мероприятии были приглашены представители Министерства труда и социального развития Ростовской области, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, банков, руководители муниципальных образований, объединений работодателей и профсоюзный актив.

«Состоявшийся семинар-совещание в Ростовской области обозначил важную роль работы объединений работодателей с представителями профсоюзных организаций и органами власти по совершенствованию региональных трехсторонних соглашений в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений», — отметил сенатор.

Наши усилия должны быть направлены на поддержку донского бизнеса

Владимир Лакунин обозначил первостепенные задачи территориальных и отраслевых объединений работодателей, функционирующих в Ростовской области. «Наши усилия должны быть направлены на поддержку донского бизнеса. Целесообразным является активная работа в составе совещательных органов (советы, комиссии, рабочие группы), созданных на муниципальном и региональном уровнях, формирование актуальных предложений по вопросам создания благоприятных условий для развития бизнеса и социально-трудовых отношений».

«Мы продолжим на постоянной основе информировать предпринимателей о существующих формах поддержки бизнеса на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», — подчеркнул представитель региона в Совете Федерации.

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