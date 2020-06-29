Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Ростове-на-Дону вынесен приговор за участие в банде и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов

Южный окружной военный суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Чеченской Республики Расанбека Бекмурзаева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов), ч. 2 ст. 209 (участие в банде), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Установлено, что в октябре 2000 г. Бекмурзаев на рынке с применением огнестрельного оружия совершил посягательство на жизнь сотрудника ФСБ России и двух военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации. От полученных ранений потерпевшие скончались. Похитив у погибших табельное оружие и боеприпасы, он скрылся с места происшествия.

Кроме того, Бекмурзаев в период с января по ноябрь 2001 г. участвовал в составе банды, члены которой осуществляли преступную деятельность на территории Урус-Мартановского района.

Суд согласился с мнением государственных обвинителей и выводом присяжных заседателей о том, что Бекмурзаев не заслуживает снисхождения, и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На основании ч.2 ст. 58 УК РФ первые 5 лет наказания Бекмурзаев будет отбывать в тюрьме.

Приговор не вступил в законную силу.

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