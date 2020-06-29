В Элисте выявлена незаконная врезка в газопровод

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

29 июня 2020, 18:40

25 июня 2020 года сотрудники АО «Газпром газораспределение Элиста» выявили незаконную врезку в газопровод на территории одного из предприятий в Элисте.

Незаконная врезка была осуществлена через газовую опору к надземному распределительному газопроводу среднего давления с последующим присоединением через полиэтиленовую трубу (длиной около 500 метров) к мини-установке по производству асфальтной продукции (подогрев мазута). В частности, незаконно полученный газ поставлялся к мини-установке, в которой использовалась газовая горелка неустановленного производства мощностью 0,7 МВт.

По предварительным данным, причиненный АО «Газпром газораспределение Элиста» ущерб составил около 15 млн руб. В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится проверка.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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