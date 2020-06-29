Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии вручения квартир ветеранам Великой Отечественной войны.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в церемонии вручения квартир ветеранам Великой Отечественной войны.

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Встреча Инны Святенко и Александра Варфоломеева с ветеранами Великой Отечественной войны

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Встреча Инны Святенко и Александра Варфоломеева с ветеранами Великой Отечественной войны

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Встреча Инны Святенко и Александра Варфоломеева с ветеранами Великой Отечественной войны

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Встреча Инны Святенко и Александра Варфоломеева с ветеранами Великой Отечественной войны

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Александр Варфоломеев

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Встреча Инны Святенко и Александра Варфоломеева с ветеранами Великой Отечественной войны

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Встреча Инны Святенко и Александра Варфоломеева с ветеранами Великой Отечественной войны

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Встреча Инны Святенко и Александра Варфоломеева с ветеранами Великой Отечественной войны

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Александр Варфоломеев

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Встреча Инны Святенко и Александра Варфоломеева с ветеранами Великой Отечественной войны

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Встреча Инны Святенко и Александра Варфоломеева с ветеранами Великой Отечественной войны

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«Год памяти и славы продолжается заботой об улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны», — отметила Инна Святенко. Она поблагодарила организаторов благотворительной акции и строителей.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, представитель строительной компании Юрий Шеляпин.

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