Олег Жданеев принял участие в вебинаре «Энергопереход и энергобезопаснось: фактор COVID-2020»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 июня. – Руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олег Жданеев принял участие в работе вебинара «Энергопереход и энергобезопаснось: фактор COVID-2020», проведенного оргкомитетом «Национального нефтегазового форума».

Несмотря на развивающуюся тенденцию в ТЭК по импортозамещению иностранного оборудования, до сих пор большой потенциал для роста локализации сохраняется в области электронной базы и автоматизации, отметил Олег Жданеев в рамках выступления на вебинаре.

«По линии возобновляемых источников энергии локализация достигает 60-70%, что очень неплохо. Здесь важно понимать, что повышение этого показателя во многом зависит от работы научно-технических советов [НТС] отрасли. Важно учитывать не то, какой объем ресурсов был вложен, а то, в какие именно технологии, а также насколько эффективно сделана такая инвестиция», – отметил он.

По словам Олега Жданеева, среди российских предприятий с большим потенциалом по локализации заметно выделяются заводы оборонно-промышленного комплекса.

«В предприятия ОПК было инвестировано много средств, у них есть хороший конструкторский и инвестиционный потенциал по продолжению диверсификации, в том числе при помощи НТСов. Наша задача здесь – вовремя и точно определять сложности в реализации проектов, а также вести эти проекты с точки зрения технологических и организационных решений», – добавил он.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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