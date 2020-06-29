Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в конференции Всероссийского совета местного самоуправления и встретился с главой города Оренбурга.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в конференции Всероссийского совета местного самоуправления.

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Тема мероприятия, которое состоялось в Оренбурге в режиме видеоселектора — «Региональные и муниципальные практики решения стратегических и повседневных задач в условиях пандемии».

Участники затронули практические вопросы управления муниципалитетом в период кризиса и организационные механизмы повышения его эффективности, опыт образовательной и консультационной поддержки муниципальных образований в период пандемии. Особое внимание было уделено мерам экономической поддержки населения и роли гражданской инициативы органов территориального общественного самоуправления в решении задач в борьбе с распространением коронавируса.

Андрей Шевченко также провел рабочую встречу с главой города Оренбурга Владимиром Ильиных. Основной акцент был сделан на готовности к организации горячего питания в школах города и старте летней оздоровительной кампании.

«Даже во время пандемии, при безусловном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мероприятий, важно создать условия для отдыха и оздоровления детей, позаботиться об их полноценном питании, обеспечить оптимальный режим дня, возможность заниматься физкультурой и спортом», — подчеркнул Андрей Шевченко.

Представитель региона в СФ и глава города также обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого нацпроекта Оренбуржью в 2020 году выделено порядка 3,5 млрд руб. из федерального, регионального и местных бюджетов. В областном центре, в частности, проведут полную реконструкцию улицы Туркестанская и ремонт еще пятнадцати городских улиц.

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