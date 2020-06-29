Подписан указ о награждении государственными наградами

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА

АНУРЬЕВУ Светлану Борисовну – волонтера, Ульяновская область (посмертно).

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ

МАТУХНО Алексея Николаевича – слесаря по ремонту автомобилей нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ЗАРИХТО Владимира Александровича – фрезеровщика акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Радиосвязь“, Красноярский край

ЗАХАРОВА Валентина Алексеевича – слесаря по контрольно-­измерительным приборам и автоматике публичного акционерного общества «Акрон», Новгородская область

ЗИГАНШИНА Гизатуллу Касимовича – машиниста крана филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36», Тюменская область

КОВАЛЕНКО Татьяну Сергеевну – дежурного по железнодорожной станции Волгоград-2 Волгоградского центра организации работы железнодорожных станций Приволжской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Волгоградская область

КОСМАЧЁВА Василия Викторовича – старшего электромеханика Аткарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Приволжской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Саратовская область

ЛИНЬКОВА Юрия Вячеславовича – составителя поездов железнодорожной станции Иркутск-Сортировочный Дирекции управления движением на восточном полигоне Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Иркутская область

ПАНАЩЕНКО Павла Васильевича – машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Лена Восточно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Иркутская область.

За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ОСВОЕНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ»

ВИШНЕВСКОГО Вячеслава Юрьевича – начальника группы федерального государственного унитарного предприятия «Научно- исследовательский институт Научно-производственное объединение „ЛУЧ“, Московская область

ЖУПАНОВА Валерия Григорьевича – начальника лаборатории федерального государственного унитарного предприятия «Научно- исследовательский институт Научно-производственное объединение „ЛУЧ“, Московская область

КАРПОВА Юрия Григорьевича – ведущего специалиста группы отдела главного энергетика акционерного общества «Сибирский химический комбинат», Томская область

КУЛМАНАКОВА Александра Николаевича – слесаря-ремонтника химико-металлургического завода акционерного общества «Сибирский химический комбинат», Томская область.

Присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛАПТЕВУ Константину Владимировичу – аппаратчику по переработке, разделению и очистке химических соединений металлов химико-металлургического завода акционерного общества «Сибирский химический комбинат», Томская область

ТОРГУНАКОВУ Юрию Борисовичу – начальнику лаборатории центральной заводской лаборатории акционерного общества «Сибирский химический комбинат», Томская область

ТУГАНОВОЙ Маргарите Анатольевне – сменному инженеру- энергетику группы химико-металлургического завода акционерного общества «Сибирский химический комбинат», Томская область

ЧЕЧИКОВУ Ивану Ивановичу – начальнику цеха федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова», Ленинградская область

ШЕХОНОВУ Евгению Борисовичу – главному механику отдела главного механика федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова», Ленинградская область

ЩИПАЛКИНОЙ Марине Николаевне – начальнику группы федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова», Ленинградская область.

За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить

МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»

БАЛДАНДОРЖИЕВА Аюра Эрдэниевича – учащегося муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Иволгинская средняя общеобразовательная школа», Республика Бурятия (посмертно)

ЕЛЬКИНА Дениса Анатольевича – аппаратчика химической водоочистки электростанции филиала «Пермская ГРЭС» акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация», Пермский край

ИВАНЮХИНА Александра Юрьевича – капитана-механика теплохода Рыбинского района гидротехнических сооружений – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», Ярославская область

ПАВЛИКОВА Евгения Александровича – моториста-рулевого теплохода Рыбинского района гидротехнических сооружений – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», Ярославская область

РОЖДЕСТВЕНСКОГО Николая Игоревича – техника изыскательской русловой партии №16 Рыбинского района гидротехнических сооружений – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Канал имени Москвы», Ярославская область.

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО»

ГАМОЮНОВУ Ольгу Викторовну – начальника железнодорожного вокзала Тула-1 Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Тульская область.

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БУЛЬЦЕВИЧУ Виктору Петровичу – оператору по добыче нефти и газа акционерного общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», Ямало-Ненецкий автономный округ

ГРИГОРЬЕВУ Василию Ивановичу – оператору газораспределительной станции Омского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск», Омская область

ЖУКОВУ Анатолию Васильевичу – электрогазосварщику акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании, Томская область

КАРПЕНКО Олегу Витальевичу – слесарю по ремонту технологических установок филиала «Газопромысловое управление» общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург», Ямало-Ненецкий автономный округ

МОТОВУ Владимиру Петровичу – электрогазосварщику-врезчику филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар» в городе Ухте, Республика Коми.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БУРТОВОМУ Александру Николаевичу – водителю автомобиля Сургутского управления технологического транспорта № 3 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БОРИСЕНКО Ивану Борисовичу – старшему научному сотруднику кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет»

КУВШИНОВУ Юрию Юрьевичу – инженеру-конструктору отдела главного технолога акционерного общества «Бийский котельный завод», Алтайский край.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КАРИМОВОЙ Лилии Галинуровне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа №4 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

ПОПОВОЙ Татьяне Алексеевне – учителю государственного автономного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1518»

РОМАНОВУ Эдуарду Васильевичу – учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Красночетайская средняя общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской Республики

ЧУЛАНОВОЙ Наталии Анатольевне – учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей гуманитарных наук», город Саратов.

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