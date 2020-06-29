Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-63#Прогресс МС-14#Прогресс МС-1529.06.2020 15:45

«Прогресс МС-14» скорректирует орбиту МКС

С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-15» на 10 июля 2020 года запланирована коррекция её орбиты.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), двигатели корабля «Прогресс МС-14» будут включены в 00:36 мск и проработают 138,7 с. После чего высота орбиты станции увеличится на 480 метров и составит около 418,5 км над Землёй.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован на 23 июля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

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