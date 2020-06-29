С. Белоусов: Работа по сохранению и возрождению городских лесов может получить новый импульс

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе очередной сессии Законодательного Собрания Алтайского края.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в работе сорок пятой сессии Законодательного Собрания седьмого созыва.

Несмотря на ряд ограничений при проведении сессии, связанных с эпидемиологической ситуацией, острота дискуссий при рассмотрении вопросов значительно превышала обыкновенный формат проведения заседаний

Как отметил парламентарий, несмотря на ряд ограничений при проведении сессии, связанных с эпидемиологической ситуацией, острота дискуссий при рассмотрении вопросов значительно превышала обыкновенный формат проведения заседаний.

Наиболее обсуждаемым был вопрос «компенсационного озеленения», который вызвал оживленную дискуссию среди депутатского корпуса, прозвучало много предложений. Содержание дискуссий велось в основном вокруг усиления контроля за теми, кто должен такие озеленения производить.

По словам законодателя, в Сибири отношение к лесу имеет свою историческую специфику. Так, например, в центральной России, где климат более мягкий, традиции лесопарковой культуры были сильны, отношение к лесу было более бережное. «В Сибири же, с нашим суровым климатом, и относительно недавним её освоением отношение к лесу было более потребительским. Так, в 1730 году возможность строительства металлургических заводов в регионе была обусловлена не только наличием руд, в том числе содержащих серебро и золото, но и обилием леса, необходимого для переработки руды», — пояснил Сергей Белоусов.

Он напомнил о ранних уже существующих практиках в этой сфере. Например, в Барнауле руководство города бесплатно обеспечивало саженцами население, что позволяло сделать проходимыми ряд улиц, укрепив корнями слой почвы, закрепив грунт, озеленив город. «Сегодня мы наблюдаем обратную картину, когда в результате вырубок поредевшие леса перестают играть заградительную функцию от ветров, преимущественно из Средней Азии, которые идут с песком и абразивом», — считает сенатор.

«Работа по сохранению и возрождению городских лесов может получить новый импульс. Особенно сейчас, когда действующая администрация региона внимательно следит за ситуацией и в целом в вопросе сохранения лесов складывается полное взаимопонимание между исполнительной, законодательной властью и общественностью», — резюмировал Сергей Белоусов.

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