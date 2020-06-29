С. Михайлов: Забайкальский край должен попасть в программу по обеспечению питанием школьников

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по обеспечению детей бесплатным горячим питанием в школах.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион принял участие в совещании по обеспечению детей бесплатным горячим питанием в школах.

В мероприятии, которое прошло под председательством губернатора Забайкальского края Александра Осипова ОсиповАлександр МихайловичГубернатор Забайкальского края , также приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Бутыльский, представители правительства и Роспотребнадзора региона.

Согласно озвученной на совещании информации, «дорожная карта» с перечнем мероприятий по организации бесплатного горячего питания для получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2020–2023 годы в Забайкальском крае уже разработана и находится на утверждении. Ее цель – обеспечение 100 проц. охвата учеников к 1 сентября 2023 года.

Как сообщил Сергей Михайлов, Совет Федерации придерживается позиции, что все субъекты РФ должны получить финансирование на обеспечение детей бесплатным горячим питанием в школах, несмотря на уровень готовности регионов. По его словам, в настоящее время для получения данной субсидии регионам необходимо привести пищеблоки в образовательных организациях в порядок. Однако сейчас 27 субъектов, в том числе, Забайкальский край, не попадают под выплаты по этому критерию.

В настоящее время горячее питание в регионе не организовано в девяти сельских образовательных учреждениях. Здания этих школ не предполагают проект оборудования столовой или пищеблока, при этом в школах есть залы для приема пищи, буфет, а также существует возможность обеспечить учащихся горячими обедами с помощью подвоза питания на специальном транспорте.

«На площадках СФ мы неоднократно поднимали вопрос, соглашаясь с важностью приведения в порядок пищеблоков. При этом считаем, что для регионов, которые не смогли справиться с поставленной задачей сразу, следует предусмотреть частичное финансирование», — отметил сенатор. Он добавил, что с данным предложением Совет Федерации обратился в Министерство финансов РФ.

Также сенатор инициировал в регионе рабочее совещание по вопросу четырехстороннего соглашения по развитию футбола в Забайкалье.

Во встрече приняли участие представители Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, регионального Министерства финансов.

Сергей Михайлов отметил важность предстоящего подписания соглашения для будущего забайкальского футбола. «Это позволит достигнуть поставленную Президентом РФ задачу по увеличению числа людей, которые занимаются спортом, более пятидесяти процентов. Также это позволит дополнительно привлекать финансирование из внебюджетных источников, построить многофункциональные площадки и футбольный манеж», — отметил сенатор. Он добавил, что соглашение положительно скажется на развитии футбола в регионе в целом.

Сергей Михайлов добавил, что в настоящее время проект соглашения находится на доработке. Документ планируется к подписанию Забайкальским краем, Министерством спорта Российской Федерации, Российским футбольным союзом и Забайкальской федерацией футбола после доработки и согласования в профильных министерствах и губернатором края.

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