С 29 июня абонентские залы районных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» вновь открывают двери для посетителей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

29 июня 2020, 17:30

Сегодня абонентские залы районных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» вновь открывают двери для посетителей.

Более двух месяцев компания взаимодействовала с абонентами исключительно в дистанционном режиме. Высокую эффективность показали дистанционные сервисы: личный кабинет «Мой газ» (на сегодняшний день сервисом пользуются более 50 тысяч абонентов) и контакт-центр (в режиме автоматического меню и колл-сервиса обеспечивает 9–10 тысяч телефонных обращений ежемесячно).

В июне была организована предварительная запись заявителей для посещения территориальных участков и абонентских групп в индивидуальном порядке, а с понедельника вопросы, требующие прямого общения абонента и специалиста (например, урегулирование задолженности, подписание договора на поставку газа), можно будет решать непосредственно в подразделениях.

Абоненты Твери смогут прийти на свой участок через неделю — 6 июля. К открытию готовится новый современный зал абонентского обслуживания в Бизнес-центре «Этажи» (ул. Двор Пролетарки, д. 7). Новый офис доступен для маломобильных групп населения: расположен на 1-м этаже, на входе в здание обустроены удобные пандусы. Перед входом — парковка для личного транспорта. Просторный зал обслуживания сочетает высокий комфорт ожидания, оперативность обслуживания и высокую степень санитарной безопасности.

Справка

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет, в частности, взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

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